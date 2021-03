Un bando per promuovere eventi culturali in Valdera

La Fondazione Peccioli per l’Arte, d’intesa con il Comune di Peccioli e Belvedere S.p.A., rinnova il suo impegno nella valorizzazione del territorio e nella promozione della cultura in Valdera, emanando un bando finalizzato al sostegno finanziario di progetti specifici di interesse nazionale. In un momento storico in cui la pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova il settore cultura più di altri e sullo scenario tracciato dalla candidatura di Volterra a Capitale della Cultura 2022, che purtroppo non si è concretizzato con il riconoscimento che il nostro territorio meritava, siamo convinti che si renda necessario far ripartire la Valdera sostenendo progetti che contribuiscano ad una vera e propria rinascita culturale. Dal momento in cui il modello Peccioli sarà l’esempio di comunità resiliente nel Padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia (da maggio a novembre 2021) tutta la Valdera, in questo particolare periodo, sarà oggetto diretto e indiretto di grande attenzione a livello nazionale e internazionale e avrà la possibilità di mettere in risalto le eccellenze culturali che la caratterizzano. Il presente bando nasce, quindi, per promuovere il territorio sostenendo la cultura, con l’obbiettivo che possa essere un esperimento che preluda alla possibilità di candidare la Valdera, intesa come rete di realtà resilienti e integrate, a capitale della cultura per il 2025.

Obiettivo del bando è la promozione delle attività culturali in Valdera con il sostegno di progetti specifici di interesse nazionale come mostre e spettacoli per i quali saranno stanziati complessivamente € 200.000. Il progetto oggetto della richiesta di contributo dovrà iniziare non prima del 1° settembre e dovrà concludersi entro e non oltre il 30/12/2021.

A breve sarà possibile scaricare la modulistica sul sito della Fondazione Peccioliper.

La modulistica compilata, sottoscritta e corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere inviata entro e non oltre il 14/05/2021 alla mail info@fondarte.peccioli.net o alla pec fondarte@pec.peccioli.net con oggetto “Bando 2021. Promozione eventi culturali in Valdera”.