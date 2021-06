La Terrazza di San Casciano dei Bagni

Cosa c’è di più naturale di ritrovarsi su una panchina del paese a parlare del più e del meno? Inizia da una ‘panchina’ affacciata sul paesaggio, la rassegna di incontri La Terrazza, nata nel borgo senese di San Casciano dei Bagni, che conta nel centro storico 72 abitanti, ma ne annovera molti altri sparsi per il mondo.

“La Terrazza, è la fotografia di un piccolo paese che non si arrende alle difficoltà e anzi rilancia” – così la sindaca Agnese Carletti descrive la prima manifestazione culturale di respiro nazionale nata a San Casciano dei Bagni cinque anni fa dall’entusiasmo di chi vive e ama questo luogo. Affacciata sullo scenario unico della campagna senese, a sottolineare il legame indissolubile con il territorio e il suo paesaggio, La Terrazza, propone 15 appuntamenti dal 3 luglio al 11 settembre alle ore 17.30, 18.30 o alle ore 21.30, tutti a ingresso libero, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e al contributo del Consiglio Regionale della Toscana, insieme a sponsor privati, (necessaria la prenotazione info@laterrazzaincontri.com)

Federica Damiani, presidente dell’Associazione Culturale La Terrazza, fra le ideatrici del progetto nato per promuovere il borgo senese attraverso incontri di arte, cinema, letteratura, giornalismo, politica, sport ed economia, spiega come il nome “LA TERRAZZA, oltre ad essere un omaggio a Ettore Scola, è stato ispirato dal concetto di Agorà, un luogo dove vivono idee, storie, talenti e conoscenze in una comunità curiosa del mondo. Non a caso il simbolo scelto per rappresentare l’associazione è la panchina. In ogni paese c’è una panchina del cuore. Quella dove si è dato il primo bacio, dove si aspettano gli amici per l’aperitivo o si discute di calcio la domenica mattina – scrive Damiani – È l’attesa di domani e la certezza di ieri. Le radici dei ricordi che ovunque andremo resteranno con noi. Il colore scelto in questo anno di rinascita è il rosso, proprio come la passione che alimenta le storie di vita che ascolteremo dalla voce dei nostri ospiti“.

Da sabato 3 luglio si inaugura il salotto più pop dell’estate della provincia senese, che vede dialogare Csaba dalla Zorza, scrittrice e conduttrice televisiva, esperta di lifestyle, con Maurizio Marinella, re del Made in Italy con le sue cravatte, realizzate da artigiani partenopei che hanno vestito reali e capi di stato, nonché attori come Totò e Eduardo de Filippo.

Si parlerà di sport con Max Sirena il 10 luglio, skipper di Luna Rossa. Ci racconterà la fatica, il sudore e la determinazione del team che ha fatto la storia nella finale contro New Zealand nell’America’s Cup 2021.

L’11 luglio parlerà il professor Romano Prodi con Dario di Vico, editorialista del Corriere della Sera. Si dialogherà su quelle che saranno le conseguenze e le opportunità per il futuro del nostro Paese e dei nostri giovani dopo due anni di pandemia, Prodi, economista, accademico, fondatore e leader de L’Ulivo, due volte Presidente del Consiglio e riferimento per molti politici europei, incontrerà il pubblico della Terrazza in una chiacchierata informale come nello spirito della manifestazione.

Si parlerà di cinema con l’attore e regista Marco d’Amore, volto noto della serie Gomorra. Con il film L’Immortale ha vinto il Nastro d’Argento nel 2019 come miglior regista esordiente. Con lui sul palco la giornalista cinematografica Laura Delli Colli, il 17 luglio.

Il 23 luglio con Isabella Ferrari, sarà ancora il cinema protagonista. Attraverso la carriera dell’attrice, icona italiana, intervistata dalla giornalista Paola Jacobbi, si ripercorrerà un pezzo di storia italiana, dagli anni del successo di Sapore di Mare di Carlo Vanzina, film cult anni ’80, a La Grande Bellezza che le è valso un Nastro d’Argento nel 2014.

Scrittori, sceneggiatori, imprenditori di successo si susseguiranno sulla ‘panchina’ de La Terrazza come lo sceneggiatore Alessandro Bencivenni, insieme alla scrittrice Gaia de Beaumont (30 luglio), Marco Damilano ricorderà un grande giornalista Giampaolo Pansa, insieme alla scrittrice Adele Grisendi, moglie e autrice del libro ‘La mia vita con Giampaolo Pansa’ (31 luglio).

Sulla panchina non mancheranno performance teatrali e musicali: l’attrice Fabrizia Sacchi, vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro d’Argento per il film Viaggio sola, che porta a La Terrazza il monologo Stabat Mater tratto dal testo originale di Antonio Tarantino per la regia di Luca Guadagnino. Un lamento struggente di una madre napoletana, Maria Croce, emigrata a Torino.

Ancora fisici ed economisti, come la coppia Joseph Ingram e Bernard F. Schutz, intervistati dal giornalista del Sole 24 Ore Carlo Marroni il 12 agosto. Per chiudere con Dante nella lectio magistralis dello storico dell’arte, neoeletto rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari l’11 settembre dal titolo ‘Dante e le due lingue degli Italiani’.

Prenotazioni: info@laterrazzaincontri.com

—

Partner Istituzionali

Comune di San Casciano dei Bagni

Consiglio Regionale della Toscana

Main Sponsor

Fonteverde Resort

Sponsor

Ricola

Barbanera