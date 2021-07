“Context” di Alessandro Carboni

Una mappa analogica continuamente aggiornata che cerca di rendere in tre dimensioni la fragilità dello spazio reale e emotivo, il riverbero dei luoghi o gli inciampi di chi quei luoghi li attraversa per la prima volta. Uno spazio mentale che diventa reale solo quando viene attraversato, solo quando ciò che era pensato o previsto viene vissuto, toccato, mosso. Immaginare molteplici sviluppi possibili di un contesto mai esattamente definito; cercare di non-rappresentare quel nucleo di indeterminazione che sta nel cuore delle cose. Context è un corpo dalle tante braccia che si muove in uno spazio di possibilità. Context si inserisce inevitabilmente nel mondo, con il suo carico di ambiguità, pronto a essere continuamente ricostruito e disatteso.

Tutti i formati hanno un forte taglio visivo e si sviluppano a partire dallo stesso principio fondante: l’idea del doppio, della dualità, dell’alternanza. I formati sono stati sviluppati in luoghi e contesti diversi: dal teatro ai paesaggi naturali, dai musei agli spazi ibridi e alla dimensione urbana. Le opere emergono da un continuo adattamento delle forme a ciò che le circonda e accoglie; le immagini, i corpi e le coreografie si sviluppano in base alle relazioni che intrattengono con lo spazio e prendono forme estetiche completamente diverse. A seconda dei luoghi, emergono diverse versioni, con uno specifico tema di indagine a partire dallo stesso principio fondante: l’infinita combinazione in cui il flusso continuo di creazione visiva e performativa si cristallizza per attimo per poi ricominciare a fluire addosso allo spazio.

Il processo di ricerca e produttivo si è costruito attraverso un percorso distribuito spazialmente e temporalmente tra il 2019 e 2021 in diverse residenze internazionali tra Europa, Stati Uniti e Canada grazie al sostegno BeSpectACTive come progetto vincitore del bando 2019, Formati Sensibili, Tir Danza, L’arboreto – Teatro Dimora, Amina/369gradi.

Le prime tappe di ricerca si sono sviluppate a New York, tra gli archivi del MoMA e gli studi del teatro La MaMa e a Montreal, all’interno del cluster Le Parc e Pulse del centro di arte e tecnologia Milieux nel 2019. La produzione si è invece sviluppata tra la fine 2019 e il 2020 attraverso diverse residenze creative a Nitra all’interno del Nitra Festival (Slovacchia), in Costa Verde (Sardegna), presso Sementerie Artistiche a Crevalcore (in collaborazione con il Domino Center di Zagabria e il Bakelit Multi Art Center di Budapest) e a L’Arboreto – Teatro Dimora, il Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna.

Context debutterà a Sansepolcro all’interno di Kilowatt Festival.