Fondazione di Isaac Asimov su Apple TV+

Il Ciclo delle Fondazioni è una serie di romanzi di fantascienza scritti da Isaac Asimov a partire dal 1951. Dopo la trilogia iniziale, nota come Trilogia della Fondazione, Asimov, sotto la spinta degli appassionati e dell’editore, la Doubleday di New York, riprese in mano il ciclo e nel 1982 realizzò due seguiti ai primi tre romanzi, per concludere con due prequel nel 1988 e nel 1992.

L’intera saga, ordinata secondo la cronologia interna degli eventi, è composta da:

Preludio alla Fondazione ( Prelude to Foundation – 1988)

( – 1988) Fondazione anno zero ( Forward the Foundation – 1993)

( – 1993) Fondazione o Cronache della galassia o Prima fondazione ( Foundation – 1951)

o o ( – 1951) Fondazione e Impero o Il crollo della galassia centrale ( Foundation and Empire – 1952)

o ( – 1952) Seconda Fondazione o L’altra faccia della spirale ( Second Foundation – 1953)

o ( – 1953) L’orlo della Fondazione ( Foundation’s Edge – 1982)

( – 1982) Fondazione e Terra (Foundation and Earth – 1986)

I tre romanzi della trilogia originale (Fondazione, Fondazione e Impero, Seconda Fondazione) sono stati scritti tre decenni prima degli altri seguiti e prologhi e sono stilisticamente molto diversi da essi. Si tratta in realtà di una raccolta di storie brevi, apparse la prima volta sulla rivista Astounding Stories, ed in seguito raccolte in volume.

Fondazione (Foundation) è una serie televisiva statunitense di fantascienza liberamente ispirata dall’omonima serie di libri di Isaac Asimov e prodotta da David S. Goyer per Apple TV+. I primi due episodi della serie sono stati trasmessi il 24 settembre 2021. Lo stesso produttore David S. Goyer, in una intervista del gennaio 2021, ha auspicato uno sviluppo complessivo di 80 ore complessive per un totale di 80 episodi.

Trentacinque anni prima del presente, nell’anno 12067 dell’Era Imperiale, Gaal Dornick, una ragazza prodigio proveniente dal pianeta di Synnax, viene chiamata sul pianeta Trantor, capitale dell’impero, come apprendista di un famoso scienziato, Hari Seldon. L’uomo è l’inventore di una nuova scienza, la psicostoria, per cui grazie alla matematica e alla statistica è in grado di ricavare proiezioni su eventi storici futuri e sul comportamento di grandi fette di popolazione. Grazie a questi studi, Seldon prevede la rovina della casata imperiale che da migliaia di anni governa sulla galassia, professando ordine e pace tra i vari popoli e pianeti. A causa di queste ipotesi, Seldon e l’appena arrivata Gaal vengono arrestati e condotti a processo davanti agli imperatori; i due scampano alla morte per un pelo, ma vengono esiliati sul pianeta Terminus, ai confini della galassia, dove potranno costruire la loro Fondazione e condurre i loro studi, in modo da rallentare il declino dell’Impero.

qui il trailer ufficiale : FOUNDATION

articolo tratto da wikipedia