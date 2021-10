Alla Fabbrica del Vapore è in arrivo Aura

LA IMMERSIVE ART EXPERIENCE NATA DALLA COLLABORAZIONE TRA PEPPER’S GHOST E SILA SVETA DEBUTTA A MILANO IL 29 OTTOBRE ALLA FABBRICA DEL VAPORE

Il 29 ottobre inizierà alla Fabbrica del Vapore di Milano AURA,

THE IMMERSIVE LIGHT EXPERIENCE dove colore e luce diventano i protagonisti assoluti di un’esperienza totalmente immersiva e senza precedenti come proporzioni e articolazioni.

AURA supera il concetto di spettatore trasformandolo in attore di un colossale, magico spettacolo creativo in cui l’aura di ciascuno interagisce con quella di chi gli è vicino, catalizzando campi energetici nuovi, emettendo nuove luminosità. Rendendo percettibile a tutti, attraverso sofisticatissime tecnologie che sono innanzitutto originali atti creativi, il concetto orientale dell’aura che circonda tutti i corpi.

Il concept nasce dall’idea di Pepper’s Ghost di materializzare e toccare la luce come risorsa viva e fonte di vita essa stessa, mettendo in gioco creatività visionaria, experience design, le più innovative tecnologie per raccontare non una storia, ma immergere in molteplici storie, fatte di suoni, sensi ed emozioni.

L’idea? Realizzare un’opera d’arte digitale che trasformi l’ambiente rendendolo vivo dove la forza dei giochi dei fasci di luce si incontrano alle proiezioni mapping in grado di immergere e totalizzare con immagini 3D ed effetti unici capaci di animare il pavimento al passaggio dei visitatori. Le persone saranno parte integrante ed attiva dell’opera. Modificatori. Attori coinvolti in un viaggio in due atti.

Il primo sarà diviso in cinque loop che gradualmente ci immergeranno in altrettanti momenti suggestivi e generativi come una pioggia di stelle o la crescita di elementi naturali, in cui la presenza e i movimenti delle persone interagiranno direttamente modificandone i pattern e gli sviluppi. Quello che vedremo e sentiremo non sarà un copione fisso e reiterato, ma ogni volta un atto creativo nuovo e originale frutto della relazione tra umano e digitale.

Nel secondo atto l’idea di un’aura personale si espanderà ulteriormente, aumentando il livello di interazione con il mondo che ci circonda e arrivando in qualche modo a fonderci con esso. Per provare la sensazione, l’esperienza, di vedere il Mondo riflesso in ognuno di noi.

AURA è una produzione internazionale con la co-direzione creativa di Pepper’s Ghost, la più emergente creative firm della digital art, nella veste anche di Executive Producer, e di Sila Sveta la più importante realtà al mondo nella produzione di installazioni immersive.

Queste due eccellenze internazionali dell’arte digitale hanno dato vita a un’installazione unica nel suo genere e hanno scelto di partire dal buio, da una scatola nera, per arrivare all’incontro tra colori e musiche.

Ogni visitatore creerà una sua storia tra luci, proiezioni e spazio, emozioni, sorprese e stravolgimenti in un ambiente simile a un universo parallelo. A trasformare la luce in un’esperienza artistica immersiva hanno collaborato i più importanti light designer, creative director, compositori e sound designer al mondo, sotto la Direzione Artistica dei fondatori delle due aziende, Anderson Tegon e Aleksandr Usyskin.

AURA è una Digital Art Experience che non solo trasporta il visitatore in un’altra dimensione, ma lo rende parte dell’installazione stessa. Grazie ad un innovativo sistema di motion tracking, lo spettatore entra in contatto con le proiezioni modificando direttamente il contenuto e lo spazio circostante. La luce diventa protagonista e guida di un percorso immersivo che coinvolge emotivamente lo spettatore accompagnandolo in una escalation di emozioni e sensazioni.

AURA nasce in partnership con il Comune di Milano nella sua “casa” più bella e rappresentativa, una delle più famose location Milanesi: “La Cattedrale” presso la Fabbrica del Vapore uno spazio di 1500mq nella sola navata centrale che arrivano a 2600mq nel suo totale e che segnerà la ripartenza del mondo delle grandi mostre nel capoluogo lombardo che ancora una volta rivela la sua anima innovativa ed internazionale.

Technology

Aura è una Immersive Light Experience frutto dello studio creativo e le più innovative tecnologiche sul mercato:

Videoproiettori dalla grandissima luminosità (31.000 ansi lumen) ed altissima definizione

Luci laser di ultima generazione

Sistema di motion tracking per l’interazione con le luci, il pavimento immersivo ed i visitatori.

Sound design 360° immersivo

Pepper’s ghost

Questo nome, che rimanda al primo effetto speciale mai realizzato, raccoglie un collettivo di digital artist, ingegneri, grafici, visual e video artisti, light e sound designer. Creato nel 2019 da Anderson Tegon, fondatore e direttore artistico, Pepper’s Ghost realizza, produce e autoproduce eventi di arte immersiva, performance di digital street art, NFT ed alcune tra le più importanti produzioni digitali in Italia tra cui la prima installazione di arte visiva permanente del Ministero della cultura, uno spazio immersivo, a Monte Rosa 91, iconico Building disegnato da Renzo Piano e la prima opera di digital street art, di prossima uscita, avente come protagonista il famoso street artist Banksy. Il suo punto di forza è porre la creatività e al centro delle proprie opere ed usare le tecnologie come un pennello con il fine di trasformare qualsiasi superfice in una vera e propria “tela” futuristica.

www.peppersghost.it

Sila Sveta

Sila Sveta, fondata nel 2008 da Alexander Usyskin e Alexey Rozov, è uno studio multidisciplinare pioniere e sperimentatore nei grandi allestimenti digitali, con un forte DNA musicale e di spettacolo e un portfolio eccezionale con nomi come Drake, Billie Eilish, Nba, Nissan, Mercedes, Audi, Porsche e AT&T. Dal mondo musicale è stato naturale per Sila Sveta espandere l’attività su altre scene e combinazioni innovative di arte e tecnologia, curate dalla concezione alla messa in opera. Sila Sveta ha uffici a Mosca, New York e Los Angeles, oltre che un porfolio di progetti realizzati, visti da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Oltre 30 i premi vinti. Un curriculum spettacolare e un’idea essenziale: portare magia nel mondo.

www.silasveta.com

Info

Orari:

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10h30 alle 19h30

Venerdì, sabato e domenica dalle 10h30 alle 22h30

Chiuso il martedì

Prezzi

Intero: € 18,50

Riduzioni a partire da € 14,00

Biglietti ed informazioni su www.auraimmersiveexperience.com e .it e su www.vivaticket.com