Montecatini. Ale e Franz, il duo comico torna in teatro con un nuovo e atteso show dal titolo benaugurante Comincium in cui promettono leggerezza e tante risate.

Francesco Villa e Alessandro Besentini, si conoscono dal 1994, diretti da Natalino Balasso, frequentano un laboratorio da cui nasce il loro primo spettacolo: Ale Franz dalla A alla Z. Inizia la gavetta vera in giro per i locali d’Italia, finché non arriva il momento del provino nel locale con la L maiuscola, Zelig. La loro prima apparizione televisiva fu nel 1997 con Facciamo Cabaret. In televisione il successo arriva con Zelig e da allora, dopo 26 anni fra cinema, teatro e televisione sono diventati fra gli artisti più rappresentativi della comicità italiana. In Buona la prima! la trasmissione che li ha visti esclusivi protagonisti di un intero show su Italia 1, hanno portato in tv per la prima volta un esperimento di improvvisazione che ha riscosso un incredibile successo ed è andato in onda per ben 10 anni.

“La scrittura – dicono – per noi è sempre stata fondamentale: ricordiamo ancora la prima volta che abbiamo cominciato, quando, poco più che ventenni ci dicemmo: Se non riusciamo a scrivere niente questa sera, allora vuol dire che questo mestiere non fa proprio per noi”.

Così presentano il loro nuovo show all’insegna del ritorno in teatro:

Eccoci qui….Sembra passato un secolo. I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi. Il teatro. La nostalgia di quella atmosfera di complicità, che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea rendendoci partecipi, ogni sera, di un momento unico ed irrepetibile: lo spettacolo. Sembra passato un secolo. Rieccoci qui. Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire.

Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti.

Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere.

Abbiamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità.

Siamo pronti

Mezza sala

Buio

Comincium! … perché ci siete mancati tanto

venerdì 10 dicembre, ore 21.00

Teatro Verdi Montecatini

Ale e Franz

COMINCIUM

scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis

regia Alberto Ferrari

Luigi Schiavone – chitarra

Fabrizio Palermo – basso

Francesco Luppi – tastiere

Marco Orsi – batteria

Alice Grasso – voce

organizzazione Carmela Angelini

produzione Enfi Teatro – Il Parioli

Ingresso da € 26,00 a 40,00

Prevendite Ticketone.it

www.teatroverdimontecatini.it