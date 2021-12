Miracoli a milano

Proiezioni di capolavori del cinema, cortometraggi sconosciuti, commedie amare, presentazioni di libri, lotteria e regali.

Martedì 14 dicembre dalle ore 16.30 presso Cineteca Milano MEET si terrà una giornata dedicata alla nostra città e al cinema che l’ha raccontata – dal dopoguerra fino al boom – con opere memorabili di autori indimenticabili (Vittorio De Sica, Cesare Zavattini, Luigi Comencini, Dino Risi), presentazioni di libri, giochi e quiz.

L’evento ha inizio con la proiezione di Miracolo a Milano di Vittorio de Sica, meravigliosa favola ispirata al romanzo “Totò il buono” di Cesare Zavattini, che fu presentata in concorso al Festival di Cannes, dove vinse la Palma d’oro.

Alle ore 18.30 si terrà la presentazione del libro Miracolo a Milano – Un omaggio a un film e a una città (a cura di Gianni Biondillo, edito da EuroMilano per la collana About Cities/Tracce). A partire dal settantesimo anniversario del capolavoro di Vittorio de Sica, il volume prende in analisi l’evoluzione sociale e cantieristica che ha interessato la città dal Dopoguerra a oggi, il tutto attraverso lo sguardo dei maggiori cineasti italiani. Arricchisce il volume uno scritto del direttore di Cineteca Milano Matteo Pavesi, dedicato a quattro cortometraggi (Barboni, Bambini in città, Il Museo dei sogni, Il Cenacolo) capaci di offrire una nuova lettura del capolavoro di De Sica.

Lo scrittore Gianni Biondillo sarà presente in sala per parlare del libro insieme a Giovanna Rosa e Paolo Mereghetti.

Nel corso dell’incontro saranno proiettati i cortometraggi Bambini in città (L. Comencini, Italia, 1946, 15′) e Barboni (D. Risi, Italia, 1946, 11′), e al termine si terrà una cine-lotteria con in palio manifesti, magliette, DVD e altri gadget di Cineteca Milano. Questa sarà anche un’importante occasione per raccontare al pubblico la futura programmazione e i nuovi sviluppi della sala da poco ristrutturata Cineteca Milano Meet.

L’evento speciale si concluderà infine alle ore 20.45 con la presentazione del libro Progetto Elvira. Dissezionando il vedovo (Tommaso Labranca, Ventizeronovanta, 2014) a cui interverranno Gianni Biondillo e l’editore Luca Rossi e a cui seguirà la proiezione de Il vedovo di Dino Risi.

Commedia grottesca per eccellenza contaminata da elementi noir che ne esaltano la satira graffiante, Il vedovo è la terza collaborazione fra il regista e Alberto Sordi – interprete ideale della satira sul costume che avrà pieno sviluppo negli anni Sessanta – attore capace di rappresentare il cinismo sfrenato di una classe media attratta dal benessere. Il vedovo è un film-specchio, che raffigura un paese preso dalla febbre del boom economico e dall’euforia della modernizzazione ma per lo più ancora immerso nel provincialismo.

Cineteca Milano

MEET Digital Culture Center

Viale Vittorio Veneto 2 Milano Porta Venezia

️ Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione su www.cinetecamilano.it.

Si accede alla sala solo con GreenPass digitale o cartaceo