Teatro Puccini Comedy Show

Giovedì 3 febbraio

FILIPPO GIARDINA

DIECI

Dieci è il decimo monologo satirico di Filippo Giardina.

Dieci è lo spettacolo della definitiva liberazione di Giardina dal comune senso del pudore.

Dieci è il viaggio di un comico che ha passato 20 anni della sua vita a parlare da solo su un palco e non sente più il bisogno di essere legittimato.

Dieci dissacra quel posticcio dolore esistenziale che in un mondo reale sempre più accartocciato nel virtuale, è diventato il filo conduttore della vita di tutte le persone che abitano il mondo ricco.

Dieci continua il percorso di critica ai social network in un una società che ottusamente si ostina a non comprenderne la gravità.

Dieci abusa costantemente della libertà di espressione per sollevare dilemmi etici.

Dieci è un viaggio nel senso dell’umorismo che costringerà gli spettatori a pagare il prezzo di vedere disintegrate le proprie certezze attraverso una risata.

Dieci è uno spettacolo che parla degli ultimi senza pietismo nè compassione ma con umana empatia.

Dieci parla con disprezzo della dominante cultura della popolarità facendosi carico del rischio di essere profondamente impopolare.

Dieci è un monologo satirico che racconta una società che ha completamente dimenticato che cosa sia la satira.

Dieci è la fotografia disincantata di un mondo che non sa più da che parte andare e che per sopravvivere ha un disperato bisogno di ridere di se stesso.

Per il linguaggio utilizzato e i contenuti trattati Dieci è uno spettacolo vietato ai minori di 16 anni.

I settore € 17,00

II settore € 13,00

Mercoledì 16 febbraio

ALESSANDRO GORI (Lo Sgargabonzi)

EGLOGLE

Definito da Internazionale “il più grande scrittore comico italiano” e autore del bestseller Jocelyn Uccide Ancora, porterà il suo nuovo spettacolo di satira estrema.

Una serata straordinaria dedicata alla satira e al suo linguaggio, la semantica, gli archetipi, la doppelgangherizzazione dello stigma comico.

Lo Sgargabonzi di Alessandro Gori ha radici antiche: nato come blog all’alba dell’internet 2.0, oggi è diventato anche uno spettacolo dedicato alla satira e al suo linguaggio, la semantica, gli archetipi, la doppelgangherizzazione dello stigma comico.

La satira come strumento scomodo per il potere, da Plauto a Charlie Hebdo passando per Corrado Tedeschi e Galeazzo Ciano.

La riflessione gnoseologica di studiosi anti-gnoseologici ed esperti, loro sì, gnoseologici si concentrerà attorno all’analisi storica e linguistica della satira come forma di comunicazione della, e spesso contro, ma soprattutto sulla, per la e degli, la politica.

Ma si parlerà anche di cosa rende la satira invisa al Bevete Olio Cuore potere costituito, del suo rapporto con la (comunicazione credo ma vediamo dopo la parentesi) comunicazione e di come, nel tempo, è cambiato il suo linguaggio QUAGLIONE MOSCHETTONE GEOMETRA RAGIONIER TRIMALCIONE.

I settore € 17,00

II settore € 12,00

Inizio spettacoli: ore 21.30

I prezzi sono al netto dei diritti di prevendita.

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini