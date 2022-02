Amanda Sandrelli in “Lucrezia Forever!”

Scritto e diretto da Francesco Niccolini

Liberamente ispirato al personaggio creato da Silvia Ziche

Con Amanda Sandrelli e tre attori animati

Scene e animazioni di Davide Giannoni e Francesca Pasquinucci di Imaginarium Studio

Collaborazione alla regia di Cataldo Russo

Quando teatro, innovazione e tecnologia, fumetto e animazione declinati al digitale si incontrano sul palcoscenico per raccontare complessi, tic e manie. Succede in Arca Azzurra e Accademia Perduta/Romagna Teatri che insieme producono e presentano la messa in scena di una nuova scrittura drammaturgica di Francesco Niccolini che corrisponde allo spettacolo “Lucrezia Forever!”. Con Amanda Sandrelli e tre attori animati.

Liberamente ispirato al personaggio creato da Silvia Ziche. La regia è dello stesso Francesco Niccolini. La collaborazione alla regia è di Cataldo Russo. Scene e animazioni sono di Davide Giannoni e Francesca Pasquinucci di Imaginarium Studio.

In collaborazione con Teatro del Giglio di Lucca e Graphic Novel Theatre di Lucca Comics & Game. Partner, Lucca Crea. Con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città di Lucca. Con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio Firenze.

“Lucrezia Forever!” è uno spettacolo surreale, comico, poetico, struggente e fuori da ogni tradizione teatrale: in scena quattro attori, tre dei quali digitali, la quarta in carne e ossa ma con riflessi a fumetti. Sì perché tutto nasce da un personaggio a fumetti, Lucrezia, generato dalla fervida mente e dall’ancor più fervida mano di Silvia Ziche, disegnatrice vicentina che da anni dà vita a questa single piena di complessi, tic e manie.

«Un solo attore vivente in scena – spiega il drammaturgo e regista Francesco Niccolini – ma tutt’altro che un monologo visto che tre attori a fumetti e una fitta rete di telefonate e messaggi whatsapp fanno di “Lucrezia Forever!” un autentico spettacolo di teatro drammatico. Al centro lei, Lucrezia, un personaggio amatissimo da generazioni di donne (e non solo): perfetto per raccontare il mondo femminile contemporaneo, in un riuscito mix di autoironia, consapevolezza, tenerezza e realismo».

“Lucrezia Forever!” non è l’adattamento di un fumetto preesistente, bensì un’avventura totalmente inedita, che va ben oltre le acute vignette e le sagaci strisce di Silvia Ziche.

«Una sottile storia psichedelica con risvolti noir – aggiunge Niccolini – si sviluppa nell’appartamento di Lucrezia, impegnata a cucinare e risolvere problemi di convivenza e piani per il futuro con tre suoi amanti, vecchi e nuovi. Oltre a loro: un fantasma e un genio della lampada. Tutto da ridere. O da piangere, a seconda dell’umore».

Il debutto in prima nazionale è sabato 26 febbraio 2022 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo (Ravenna). Replica domenica 27 febbraio. Lunedì 28 febbraio passa al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Il 2 marzo al Teatro Mentore di Santa Sofia (Forlì – Cesena), dal 4 al 6 marzo al Teatro del Giglio a Lucca, dall’8 al 9 marzo al Teatro Walter Chiari di Cervia, il 10 marzo al Teatro CorTe di Coriano (Rimini), l’11 marzo al Teatro Comunale di Orsogna (Chieti), il 13 marzo al Teatro Astra di Bellaria (Rimini), il 16 marzo al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno (Arezzo), il 17 marzo al Teatro dei Servi di Massa, il 18 marzo al Teatro Puccini a Firenze, il 19 marzo al Teatro Comunale degli Antei a Pratovecchio (Arezzo) e il 21 marzo al Teatro Gioiello a Torino.

