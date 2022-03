Le straordinarie avventure della piccola Alice

liberamente ispirato al romanzo di Lewis Carroll

Teatro Verdi – Firenze

Giovedì 3 Marzo ore 9.30* e 10.45*

Venerdì 4 Marzo ore 9.30* e 10.45*

Sabato 5 marzo 2022 ore 16.30

Teatro Petrarca – Arezzo

Martedì 8 Marzo ore 11.30* e 14.30*

Mercoledì 9 Marzo ore 19.00

Uno spettacolo Venti Lucenti in collaborazione con la Fondazione ORT,

il Liceo Coreutico “Piero della Francesca” di Arezzo,

la Fondazione Guido d’Arezzo e l’Istituto Comprensivo IV Novembre di Arezzo.

Con il contributo di Fondazione CR Firenze.

In collaborazione con l’Assessorato al Comune di Firenze (Le Chiavi della Città)

e il Comune di Arezzo.

Scrittura scenica e regia Manu Lalli

Elaborazione musicale e direzione Carlomoreno Volpini

Orchestra della Toscana

Scene e Costumi Venti Lucenti

Ballerini, acrobati, attori e conigli protagonisti del nuovo allestimento di

Venti Lucenti, dedicato al romanzo più famoso di Lewis Carroll,

per scoprire il paese delle meraviglie che esiste dentro ognuno di noi.

Venti Lucenti torna in scena insieme all’Orchestra della Toscana con uno spettacolo dedicato al romanzo più famoso di Lewis Carroll – Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie – .

Uno spettacolo originale, per la scrittura e la regia di Manu Lalli, che parte dal romanzo per svelarci la storia che lo ispirò davvero.

Non tutti sanno, infatti, che Carroll inventò la storia e le avventure di Alice, per intrattenere la sua piccola amica Alice Liddell, durante un caldo pomeriggio in barca. La storia divenne poi un racconto scritto e infine un grande classico della letteratura.

Lo spettacolo, che vede protagonisti, oltre agli attori di Venti Lucenti anche gli studenti del Liceo Coreutico “Piero della Francesca” di Arezzo, offre una lettura che esalta i caratteri visionari e onirici del romanzo e trova una naturale cornice nella musica eseguita dal vivo dall’Orchestra della Toscana diretta da Carlomoreno Volpini. L’intento è di coinvolgere il giovane pubblico, e non solo, in un viaggio da sogno: un percorso che intende

guidarci oltre lo specchio, nel dominio assoluto della fantasia, delle immagini, della musica che ci svelerà quanto la realtà e finzione siano strettamente legate.

Un viaggio che conduce al Paese delle Meraviglie e che è diverso per ogni spettatore: proprio come l’emozione di scoprire i desideri e le paure che abitano dentro ogni essere umano.

Dopo il debutto al Teatro Verdi di Firenze il 3-4 marzo, con quattro recite mattutine dedicate alle scuole (Cartellone de Le Chiavi della Città del Comune di Firenze), e il sabato pomeriggio 5 marzo (ore 16.30), con la recita aperta al pubblico delle famiglie (Tutti al Teatro Verdi!) lo spettacolo andrà in scena, grazie alla collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e il Comune di Arezzo, al Teatro Petrarca di Arezzo l’8 marzo, con due recite per le scuole, e mercoledì 9 marzo, con l'apertura al pubblico. In queste due

ultime date saranno protagonisti sul palco anche 100 studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo IV Novembre di Arezzo.

Questa nuova edizione di Alice è resa possibile grazie al contributo della Fondazione CR Firenze.

PERSONAGGI E INTERPRETI

Attori Chiara Casalbuoni, Gabriele Zini, Giorgia Tomasi, Fabio Magnani

Acrobata Pietro Rasoti

Danzatori Studenti in PCTO del Liceo Coreutico “Piero della Francesca” – annesso al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo

coordinati da Laura Corbo e Demy Giustarini

in scena al Teatro Petrarca di Arezzo

Studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo IV Novembre di Arezzo

Animatrice Elisa Bagni

Teatro Verdi Via Ghibellina 99, FIRENZE

sabato 5 MARZO ore 16:30 > Tutti al Teatro Verdi!

Bambini €5,00, Adulti €8,00 acquistabili alla biglietteria del Teatro Verdi tel. 055 212320 (da mar a ven 10-13 e

15-19; sab 16-19) oppure online su www.teatroverdifirenze.it

giovedì 3 e venerdì 4 MARZO ore 9.30 e 10.45 > I Concerti per le Scuole

È possibile effettuare la prenotazione chiamando al numero 055 2340710 – interno 2 (referenti Tiziana e Giulia)

www.orchestradellatoscana.it – info@orchestradellatoscana.it

Teatro Petrarca Via Guido Monaco 12, AREZZO

mercoledì 9 MARZO ore 19:00

Bambini €3,00, Adulti €8,00 acquistabili alla biglietteria del Teatro Petrarca – via Don Minzoni, 12

tel. 0575 377437 (mer, gio e ven 17:30-19:30 e giorno di spettacolo 10-13 e dalle 16 in poi) e online su www.discoverarezzo.com