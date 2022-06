Pippo Ricciardi, Federica Cacciola, Guido Catalano e Roberto Mercadini:

la settimana all’ARENA MILANO EST.

Il cuore della settimana sul grande palco estivo del Teatro Martinitt è come sempre

all’insegna della grande comicità e della musica. Ecco il programma.

Martedì 28 giugno

Stand-up comedy – Pippo Ricciardi PIPPO PER UN’ORA

Pippo Ricciardi, comico sperimentale, autore, improvvisatore ma soprattutto.. showgirl. Si esibisce da anni in locali, circoli, teatri ma anche battesimi, matrimoni e feste di scarceramento. Tra una cosa e l’altra, ha calcato quasi 2000 palchi ma nessuno di questi vuole testimoniare.

Mercoledì 29 giugno

Stand-up comedy –Federica Cacciola MA SEI SCEMA?

Come ci si sente a ricevere migliaia di insulti su internet? Quant’è difficile, al giorno d’oggi, vivere se il tuo cervello è femminista ma la tua vagina patriarcale? E chissà se i narcisisti patologici sono sempre esistiti o un tempo si chiamavano semplicemente “stronzi”? E se le donne romantiche cantate dai cantautori potessero rispondere, cosa direbbero?

Giovedì 30 giugno

Comic Show – Guido Catalano e Roberto Mercadini

COSE CHE NON AVREMMO SPERATO DI POTERVI DIRE

Due schegge impazzite percorrono ciascuna la sua imprevedibile traiettoria, ma possono pur sempre incrociarsi. Due cani sciolti non hanno padroni né un branco, ma possono, liberamente, percorrere un tratto di strada correndo fianco a fianco. Due errori del sistema possono trovare una imprevedibile armonia. Così, Guido Catalano e Roberto Mercadini, esseri simili e complementari, opposti e analoghi, raccontano le loro solitarie vicissitudini e la loro lunga amicizia. Memorie, confessioni, racconti, poesie, favole, miti, pianti, risate, amori, odi, sfrenata esuberanza e toni di ineccepibile sobrietà. Il cinema

Venerdì 1°luglio

Una famiglia vincente. King Richards – di Reinaldo Marcus Green

Del 2021,con Will Smith e Jon Bernthal. Genere: drammatico/sportivo.

Sabato 2 luglio

No time to die – di Cary Fukunaga Del 2021, con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Fiennes e Ben Whisaw. Genere: azione/avventura/thriller.

Domenica 3 luglio

Animali fantastici. Il segreto di Silente – di David Yates Del 2022, con Jede Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler e Alison Sudol. Genere: avventura.

Teatro Cinema Martinitt

via R. Pitteri, 58 • 20134 Milano • tel. 02.36580010 • www.teatromartinitt.it • info@teatromartinitt.it

DA SAPERE

– Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

– Costi: cinema 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi; comedy

show 20 euro; concerti 20 euro.

– Acquisto online biglietti ( www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com ) o al

telefono con carta di credito.

– All’ingresso dell’Arena si alterneranno postazioni di street food.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della

direzione.

– In caso di pioggia, gli eventi possono essere spostati all’interno del Teatro Martinitt

(430 posti).

– Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e

www.arenamilanoest.it

L’arena in pillole

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti, in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

L’Arena golosa

Arena Milano Est non vuole essere un “semplice” palcoscenico, ma un punto di

incontro e aggregazione. Un indirizzo di riferimento per l’estate milanese, dove

ritrovarsi. Grazie ai truck di GoUrban, comodamente seduti nel giardinetto allestito

ad hoc, tutte le sere si possono degustare specialità dello street food, bere qualcosa

di fresco e darsi appuntamento per un aperitivo pre-spettacolo.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it , www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it .