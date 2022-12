La rivincita delle bionde

Tratto dal romanzo di Amanda Brown e dal film della

Metro-Goldwyn-Mayer Motion Pictures

Dai Produttori di Priscilla La Regina del Deserto

Presentato in accordo con Music Theater International (Europe)

TEAM CREATIVO

Musiche e Liriche di Laurence O’Keefe e Nell Benjamin

Libretto di Heather Hach

Scene di Matteo Piedi

Costumi di Veronica Iozzi

Disegno luci di Valerio Tiberi

Disegno fonico di Marcello Mannini

Hair e Make Up di Elisa Bocchi

Traduzione e adattamento liriche di Eugenio Contenti, Silvia Contenti,

Matteo Franchi, Davide Lovera

Consulente artistico: Eugenio Contenti

Direttore tecnico: Luca Tombolato

Associato alle coreografie: Ilaria Suss

Direzione musicale: Fabio Serri

Regia e Coreografie: Matteo Gastaldo

CAST

Elle Woods LUCIA BLANCO

Emmett Forrest CLAUDIO ZANELLI

Paulette Buonofonte GIOVANNA D’ANGI

Professor Callahan ANDREA CARLI

Warner Huntington III LUCA POZZAR

Vivienne Kensington LAURA GALIGANI

Shandi/Brooke Wyndham ALICE MISTRONI

Serena GIULIA GEROLA

Margot SERENA OLMI

Pilar STELLA KABLAN

Kate/Chutney SARA MARINUCCI

Veronica/Enid Hoops CLAUDIA SOPHIE DELL'UTRI

Grandmaster Chad/Dewey/Kyle NICOLA MONTERUMISI

Mr. Woods/Winthorp/Reporter GIUSEPPE GALIZIA

Gaelen/Linda/Mrs. Woods/Whitney MARTA BRUZZICHELLI

Boutique Manager/Ens./Giudice MADDALENA LOSPALLUTO

Lowell/Ens./Pedro: DAVIDE DAL SENO

Charles/Ens.FRANCESCO CENDERELLI

Sundeep Padamadan/Ens. ROBERTO TARSI

Aaron/Ens. MATTEO PORTIERI

Pforzheimer/Ens. FRANCESCO PIZZEGHELLO

Leilani FRANCESCA FOGAÇA

Cece ISABELLA COCIGLIO

Ens. DENES MATTEO GIOIA

Swing MARIA SACCHI

Swing GIANLUCA PILLA

In scena anche Bruiser, il chihuahua di Elle, e Rufus l’amato cane di Paulette

Dopo il successo di Broadway e i numerosi premi internazionali nel West End, arriva finalmente in Italia il musical tratto dal film “Legally Blonde”, uscito in Italia nel 2002 con il titolo “La rivincita delle bionde” e interpretato dalla spumeggiante Reese Witherspoon, adattamento cinematografico dell’ omonimo romanzo autobiografico della bionda Amanda Brown.

Lo spettacolo debutta a Milano al Teatro Arcimboldi l’1 febbraio 2023 (in scena fino al 5 febbraio) per poi proseguire la tournée a Genova (Teatro Politeama – 24 e 25 febbraio), Firenze (Teatro Verdi – dal 10 al 12 marzo) e infine a Torino (Teatro Alfieri – dal 17 al 19 marzo).

Vivace e brillante musical dal ritmo vertiginoso si avvale di testi e musiche incalzanti scritte dalla coppia Laurence O’keefe e Nell Benjamin, di un libretto originale scritto da Heather Hach e di coreografie esplosive ed iper-colorate. E’ un musical per tutti, spiritoso e brioso che porta lo spettatore in un mondo stravagante, a volte surreale ma mai noioso.

La storia è semplice. La biondissima protagonista Elle Woods, presidentessa dell’associazione studentesca femminile Delta Nu, è una assidua seguace dei dettami delle riviste patinate: tutta glamour, manicure, shopping e accessori total pink. E’ impeccabile, sempre di buon umore, apparentemente frivola e poco intelligente. Viene improvvisamente lasciata dal suo fidanzato, Warner, rampollo di una dinastia di senatori, perché considerata troppo bionda e troppo superficiale per il suo futuro da politico. Determinata a riconquistarlo Elle usa il suo fascino e il suo ingegno per essere ammessa ad Harvard, nella stessa facoltà che frequenta il suo ex. Ma la vita universitaria è ricca di insidie e difficoltà, Warner ha trovato un’altra fidanzata, una “brava ragazza” castana, mentre l’ambiente che la circonda non la accetta per come è, non la rispetta e non valorizza le sue capacità. La

frustrazione ma soprattutto alcune nuove amicizie però la spingono a cominciare a credere in se stessa, a riconoscere le sue abilità e ad impegnarsi nello studio della legge. Sarà così in grado di aiutare concretamente anche gli altri difendendo con successo una persona accusata ingiustamente di omicidio grazie alla sua preparazione e alle sue brillanti intuizioni femminili. Con esuberanza e attraverso una trama “leggera” il musical affronta alcuni temi forti e vincenti, un pretesto per sconfiggere pregiudizi e discriminazioni, un viaggio verso il riscatto di una donna e della sua femminilità. Insegna che la personalità di ciascuno non deve necessariamente essere annientata per farsi rispettare negli ambienti di lavoro o di studio e vuole sottolineare con vigore la potenza della solidarietà femminile, quella fitta rete di relazione tra donne che permette di sostenersi a vicenda a prescindere dal proprio temperamento.

Ci ricorda inoltre che bisogna avere fiducia nel prossimo ma soprattutto in noi stessi, che è importante non tradire mai la parola data, e che le prime impressioni contano poco.

Elle è un personaggio empatico, in cui facilmente si tende ad identificarsi. Si tifa per lei perché positiva e spontanea, non è poi così superficiale come suggerirebbe il prototipo della bionda perfetta nell’immaginario collettivo, al contrario è una persona intelligente che capisce come mettere gli altri a proprio agio e tirare fuori il meglio da ogni situazione dando il massimo.

Bionde di tutto il mondo unitevi! E’ giunto il momento del riscatto.

TOURNÉE

1-5 FEBBRAIO 2023 – TEATRO ARCIMBOLDI, MILANO

24-25 FEBBRAIO 2023 – POLITEAMA GENOVESE, GENOVA

10-12 MARZO 2023 – TEATRO VERDI, FIRENZE

18-19 MARZO 2023 – TEATRO ALFIERI, TORINO