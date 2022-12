SPECIALE CAPODANNO AL CARCANO

NUYE Suggestioni, acrobatica, equilibrismi



Dal 30 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 in scena la Compañía de Circo “eia” di Barcellona con lo spettacolo NUYE, un’originale proposta circercense/coreografica che parla della necessità di relazionarsi gli uni con gli altri.

Lo spettacolo, in esclusiva regionale in collaborazione con Circuito CLAPS e Institut Ramon Llull, nasce dall’esplorazione delle dinamiche dei rapporti di coppia nella costante ricerca di completarsi. Un tema quanto mai attuale negli anni della pandemia, quando l’emergenza sanitaria ha costretto l’uomo all’isolamento e alla riflessione.

Equilibrio, fiducia, dualità, separazione, conflitti: sono i concetti che fanno da fil rouge a questa originalissima proposta circense e coreografica per sei acrobati.

Tecnica del mano a mano, banquine e giochi icariani si alternano su una scena occupata da una parete modulare che prende vita, con buchi, botole, porte e un trampolino, e che, come i performer, ha molte facce.

Lo spettacolo del 31 dicembre prosegue con brindisi di mezzanotte con gli artisti, panettone, lenticchie e dj set in foyer!

La Compañía de Circo “eia” nasce nel 2009 dalla fusione di due gruppi: Armando Rabanera, Fabrizio Giannini, Cristiano Della Monica (Cirque Vague, Circo de la Sombra e Le Grand Osim Orchestra), e Francesca Lissia e Celso Pereira (Celso y Frana).

Con 13 anni di esperienza come collettivo, quattro creazioni che hanno realizzato più di 700 repliche in 18 paesi, la Compañía de Circo “eia” rappresenta una delle compagnie di riferimento del panorama del Circo Contemporaneo spagnolo ed europeo.

La compagnia è Premio Città di Barcellona 2011; “inTarsi” ha ottenuto il Premio Max 2017; “Espera” è Premio della Critica 2017.

Trailer dello spettacolo

Crediti spettacolo

NUYE

Compañía de Circo “eia”

Esclusiva REGIONALE al Teatro Carcano in collaborazione con Circuito CLAPS e Institut Ramon Lull

Idea Originale – Compañía de Circo “eia”

Direzione artistica – Armando Rabanera Muro e Fabrizio Giannini

Regia e drammaturgia – Roberto Magro, Armando Rabanera Muro e Fabrizio Giannini

Creazione e interpretazione – Luca Bernini, Francesco Germini, Laia Gómez Iglesias, Abby Neuberger, Maiol Pruna Soler, Ona Vives Pérez

Coreografia – Michelle Man

Direzione musicale – Cristiano e Davide Della Monica

Creazione luci – Thomas Bourreau

Spazio sonoro – Micaela Iglesias

Scenografia – Compañía de Circo “eia” – Armando Rabanera Muro, Oscar de Paz, Benet Jofre

Costumi – MOMU Espai tèxtil

Collaborazioni artistiche – Roberto Olivan, Elena Zanzu, Le Ficufresche

Produzione – Compañía de Circo “eia”

In coproduzione con – GREC Festival de Barcelona, Mercat de les Flors, Theater op de Markt (BEL), Flic Scuola di Circo di Torino (ITA), Festival Assemblage’S (SUI), Théâtre de Vénissieux (FRA), L’Atelier Culturel de Landerneau (FRA), Pont des Arts – Cesson-Sévigné (FRA), Festival La Strada (AUS)

Con il supporto e la collaborazione di – Festival Temporada Alta, Festival UP! – Espace Catastrophe (BEL), La Central del Circ, Teatre L’Artesà, Teatre Principal de Terrassa, Teatre Cirvianum, Teatro Cervantes – Arnedo, El Graner centre de creació, L’Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu

Partners istituzionali – INAEM – Ministero dell’Educazione, la Cultura e lo Sport del Governo di Spagna, ICEC – Istituto Catalano delle Industrie Culturali, Istituto Ramon Llull – Lingua e Cultura Catalana

SPETTACOLI

Venerdì 30 dicembre ore 20.30

*Sabato 31 dicembre ore 22.30

Domenica 01 gennaio ore 17.00

BIGLIETTI

posto unico € 38,00

ridotto under 30 / over 65 € 27,00

* serata di Capodanno con brindisi, panettone, lenticchie e djset € 100,00

* ridotto under 30 / over 65 € 85,00