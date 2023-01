Apre il nuovo cinema Astra:

Il Terzo segreto di Satira presenta il nuovo progetto Domino 23 – Gli ultimi non saranno i primi, un racconto in chiave sarcastica dei temi di attualità dell’anno appena trascorso e…una previsione su quello che sarà il 2023. Cosa potrà mai andare storto? Il collettivo milanese non ha paura di affrontare temi come la sostenibilità ambientale, le nuove sensibilità sul politicamente corretto, il mondo del lavoro e la novità del nuovo governo orientato a destra. Due proiezioni all’Astra, domenica 29 gennaio, in prima assoluta, dopo la presentazione a Milano del giorno prima: alle 16.00 e in replica alle 18.30, entrambe seguite da una chiacchierata con il collettivo di autori.