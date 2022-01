Gli appuntamenti dell’ORT per il mese di Febbraio 2022

Un nuovo spettacolo per famiglie e bambini e due grandi ritorni in cartellone con Giovanni Sollima e Lorenza Borrani. Rinviati i Concerti aperitivo.

Con il mese di febbraio debutta Tutti al Teatro Verdi! Ovvero gli spettacoli del sabato pomeriggio per il pubblico delle famiglie e dei bambini. Quest’anno saranno due gli appuntamenti. Il primo, a inizio mese, sabato 5 febbraio ( ore 16.30 ) con Mozart in equilibrio, una nuova produzione ORT in collaborazione con MagdaClan Circo, un modo diverso di avvicinarsi alle grandi pagine del genio di Salisburgo. La sua musica, eseguita dal vivo dall’orchestra, si fonde in un turbinio avventuroso di numeri acrobatici proposti da MagdaClan, una delle compagnie italiane di circo acrobatico più apprezzate. Il secondo appuntamento è in calendario il 5 marzo con Le straordinarie avventure della piccola Alice, spettacolo firmato Venti Lucenti.

Il grande Cartellone della Stagione Concertistica 21/22 prosegue invece con due grandi ritorni.

Il primo è quello di Giovanni Sollima, asso del violoncello e della composizione, giovedì 10 febbraio al Teatro Verdi Firenze. Sollima è uno che trasforma i concerti in esperienze travolgenti di spettacolo facendo sì che il suo strumento prenda vita, reciti, canti, danzi, piroetti, volteggi a occhi bendati su una fune sospesa nel vuoto, senza rete di sicurezza. In questo concerto rende omaggio all’arte della sua famiglia: suo papà Eliodoro (scomparso nel 2000) e lo zio di suo padre, Francesco Pulizzi. In mezzo anche il proprio Concerto per violoncello e orchestra Fecit Neap 17, dove mixa memorie del barocco napoletano ad atmosfere orientali. In replica venerdì 11 a Pistoia, sabato 12 a Pescia e riprende poi giovedì 24 a Poggibonsi.

Mercoledì 23 febbraio, sempre al Verdi, è la volta di Lorenza Borrani, che gioca in casa, artista in residence dell’ORT. Talento violinistico germogliato alla Scuola di Fiesole e poi sbocciato nell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado, da cui ha imparato la pratica di concertare la musica tra pari, senza direttore. Con l’Orchestra della Toscana gioca a ping pong tra antico e moderno, accostando due sinfonie di Haydn con due pagine in cui Bruno Maderna, compositore scomparso nel 1973, rielabora una serie di pagine inglesi per tastiera d’epoca elisabettiana (Music of Gaity) e alcuni dei pezzi presenti nella prima stampa musicale della storia, l’antologia Odhecaton impressa a Venezia da Ottaviano Petrucci nel 1501. Replica al Garibaldi di Figline sabato 26.

Ricordiamo infine che a seguito del decreto legislativo dello scorso 24 dicembre, che vieta il consumo di cibi e bevande al chiuso (in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali assimilati), la Fondazione ORT ha deciso di rinviare la rassegna dei Concerti aperitivo a data da destinarsi. Quindi i concerti con i gruppi da camera dell’ORT annunciati in calendario dal 23 gennaio al 16 febbraio sono sospesi. Sul sito orchestradellatoscana.it sono disponibili le info su biglietti e rimborsi.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

sabato 5 febbraio 2022 | Firenze, Teatro Verdi ore 16.30

Tutti al Teatro Verdi! Gli spettacoli per bambini e famiglie

MOZART IN EQUILIBRIO

spettacolo ideato da MagdaClan Circo e Orchestra della Toscana

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

Biglietti Bambini €5,00 – Adulti €8,00 in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.teatroverdifirenze.it – Info: tel.055-212320 – teatro@orchestradellatoscana.it