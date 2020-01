Due mondi apparentemente distanti entrano in collisione quando Abby Arcane (Crystal Reed), medico della CDC, fa il suo ritorno nella cittadina di Marais, infetta da un virus di natura mutagena, proveniente dalla palude. Gli angoli viscosi di quest’ultima fanno incrociare le strade della dottoressa sopra citata e dello scienziato Alec Holland (Andy Bean), gradualmente coinvolti nella scoperta dei loschi affari dei vertici della città. Congiure, minacce e strani incidenti finiscono per portare alla sparizione di uno dei due studiosi e alla conseguente apparizione di un’entità, che dà una voce e un corpo all’essenza della palude: Swamp Thing (Derek Mears). La complicità che si instaura tra questa e Abby offre a Marais la possibilità di aprirsi a mondi che pensava non esistessero e di considerare il virus non come una realtà che distrugge, bensì che si protegge. Da luogo invaso da creature di ogni genere, la palude si tramuterà di fatto in un ambiente che aiuta la vita e che ingloba l’oscurità al fine di proteggere gli essere umani.

Il verde e le sue sfumature più scure invadono ogni dettaglio delle inquadrature eleggendo la stessa palude come unica dimensione ammissibile, con un Derek Mears che misura equilibratamente il dissidio tra mente umana e corpo mutato, affliggente la creatura di Swamp Thing. Là dove il secondo ha la meglio sulla prima, Crystal Reed – già conosciuta come la fredda boss mafiosa Sofia Falcone nella serie tv della Fox “Gotham” – controbilancia con la razionalità della sua Abby Arcane e una non indifferente dote comunicativa il coerente senso di smarrimento del “mostro” e, nello specifico, la fragilità di Alec.

Nonostante la presenza di altri grandi interpreti all’interno del cast – tra cui Virginia Madsen come Maria Sunderland, Will Patton come Avery Sunderland e Kevin Durand come Jason Woodrue – la serie “Swamp Thing” è stata purtroppo cancellata dopo la prima puntata a causa di disaccordi contrattuali; ma se siete curiosi di scoprire se il virus che inginocchia Marais derivi dalla palude o dalle persone, non perdetevi la prima stagione di “Swamp Thing”!

Credits

Ideatore Gary Dauberman, Mark Verheiden

Soggetto Len Wein, Bernie Wrightson, Alan Moore

Interpreti e personaggi

Crystal Reed : Abby Arcane

Virginia Madsen : Maria Sunderland

Andy Bean e Derek Mears : Alec Holland / Swamp Thing

Henderson Wade : Matthew Cable

Maria Sten : Liz Tremayne

Jeryl Prescott : Madame Xanadu

Jennifer Beals : Lucilia Cable

Will Patton : Avery Sunderland

Kevin Durand : Jason Woodrue

Produttore Terry Gould

Co-produttori: Tom Flores, Rob Hackett, Dale Williams

Produttore esecutivo Mark Verheiden, Gary Dauberman, James Wan, Michael Clear, Len Wiseman

Co-pruttori esecutivi: Doris Egan, Rob Fresco, Erin Maher, Kay Reindl, Deran Sarafian

Casa di produzione Atomic Monster Productions, DC Entertainment, Warner Bros. Television

Distributore Amazon Prime Video